Новый 3D-мурал появился на фасаде многоэтажки в Уфе

Московский художник Scheme создал новый арт-объект в Уфе: на стене многоэтажного здания запечатлены знаменитые «три шурупа».
vk.com/ratmir.mavliev
3D-мурал украшает теперь стену дома №70 по улице Бакалинской. Фотографии опубликовал в соцсетях мэр города Ратмир Мавлиев.
«Шары представляют собой некие драгоценные предметы из дорогих благородных материалов, украшенные традиционным башкирским орнаментом, но в современной минималистической интерпретации (как символ единства традиций прошлого, настоящего и будущего).
По композиции шары находятся внутри дома и заслоняются балконами. Это для более интересного объемно-пространственного эффекта. И как понимание того, что Уфа – это не только центральные районы и городские достопримечательности, но и "внутренний мир" самых простых многоэтажных жилых районов», – подписал Мавлиев эти фото.
Комментарии (0)