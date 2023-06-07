Новый 3D-мурал появился на фасаде многоэтажки в Уфе

3D-мурал украшает теперь стену дома №70 по улице Бакалинской. Фотографии опубликовал в соцсетях мэр города Ратмир Мавлиев.

«Шары представляют собой некие драгоценные предметы из дорогих благородных материалов, украшенные традиционным башкирским орнаментом, но в современной минималистической интерпретации (как символ единства традиций прошлого, настоящего и будущего).

По композиции шары находятся внутри дома и заслоняются балконами. Это для более интересного объемно-пространственного эффекта. И как понимание того, что Уфа – это не только центральные районы и городские достопримечательности, но и "внутренний мир" самых простых многоэтажных жилых районов», – подписал Мавлиев эти фото.