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На развитие придорожного сервиса в Башкортостане потратят более 1 млрд рублей

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Башкортостан считается регионом с высоким туристическим потенциалом, однако на сегодняшний день развитию этой сферы препятствует нехватка гостиниц, кафе и других объектов придорожного сервиса.

Сейчас правительство пытается решить эту проблему, каждый год появляются новые объекты инфраструктуры. Премьер-министр Андрей Назаров сообщил о том, что только на прошедшем в Сибае инвестсабантуе «Зауралье» в этом году подписали девять соглашений о сотрудничестве в сфере развития придорожного сервиса на сумму более миллиарда рублей.

«В основном это будут многофункциональные комплексы, включающие в себя АЗС, зарядные станции для электротранспорта, кафе, гостиницу, объекты торговли, автосервис, автомойку, автостоянку.

Они появятся на территории Абзелиловского, Кушнаренковского, Уфимского районов, вдоль автодороги Уфа – Охлебинино, в селе Булгаково, на территории Уфы.

Напомню, в 2020 году мы приняли концепцию развития придорожного сервиса, в рамках которой до 2024 года в республике должно быть построено 1000 объектов и столько же отремонтировано.

Это позволит еще больше раскрыть туристический потенциал Башкортостана и вывести туризм в регионе на новый уровень», – рассказал Назаров.

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