В Башкортостане из-за удара молнии сгорел торговый комплекс

Прибывшие на место силы и средства МЧС, а также госкомитета республики по ЧС и добровольной пожарной команды обнаружили открытое горение второго этажа и кровли по всей площади двухэтажного нежилого здания.

Пожар был потушен, но здание выгорело полностью. Обошлось без пострадавших.

СМИ со ссылкой на местных жителей сообщают о том, что пожар начался после удара молнии. МЧС с выводами не торопится: причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю.