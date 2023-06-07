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В Башкортостане из-за удара молнии сгорел торговый комплекс

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Сегодня, седьмого июня, ночью в МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Давлетова в селе Аскарово Абзелиловского района.

Прибывшие на место силы и средства МЧС, а также госкомитета республики по ЧС и добровольной пожарной команды обнаружили открытое горение второго этажа и кровли по всей площади двухэтажного нежилого здания.

Пожар был потушен, но здание выгорело полностью. Обошлось без пострадавших.

СМИ со ссылкой на местных жителей сообщают о том, что пожар начался после удара молнии. МЧС с выводами не торопится: причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю.

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