В День города в Уфе ограничат движение транспорта на главных улицах

12 июня Уфа празднует День города и День России. Администрация предупреждает о том, что будут закрыты несколько крупных улиц.
С 6.00 11 июня до 24.00 12 июня:
– будет закрыт для проезда участок улицы Ленина от Коммунистической до Кирова.
С 24.00 11 июня до 24.00 12 июня:
– перекроют участки улиц Чернышевского (от Ленина до Мустая Карима) и Мустая Карима от (Коммунистической до Чернышевского).
С 20.00 до 23.00 12 июня:
– перекроют проспект Октября от Южного до Северного проезда.
Общественный транспорт перекрытые участки будет объезжать – так, как показано на схеме выше.
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