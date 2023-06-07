В День города в Уфе ограничат движение транспорта на главных улицах

С 6.00 11 июня до 24.00 12 июня:

– будет закрыт для проезда участок улицы Ленина от Коммунистической до Кирова.

С 24.00 11 июня до 24.00 12 июня:

– перекроют участки улиц Чернышевского (от Ленина до Мустая Карима) и Мустая Карима от (Коммунистической до Чернышевского).

С 20.00 до 23.00 12 июня:

– перекроют проспект Октября от Южного до Северного проезда.

Общественный транспорт перекрытые участки будет объезжать – так, как показано на схеме выше.