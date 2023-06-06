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В Уфе перекроют улицы Пушкина, Советскую и Гоголя

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Администрация Уфы предупреждает о новых ограничениях движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Схема: администрация Уфы

Девятого июня с 8.00 до 12.00 состоится торжественная церемония отправки батальона мотострелкового полка «Башкортостан» в зону ведения боевых действий.

В это время перекроют участки:

– Пушкина – между Цюрупы и Ленина;

– Советской – от Заки Валиди до Октябрьской революции.

Изменится схема движения общественного транспорта.

Схема: администрация Уфы

Схема: администрация Уфы

Кроме того, МУП УИС продолжает готовится к новому отопительному сезону.

Из-за ремонта тепловой сети с 31 мая по 30 сентября ограничат движение на участках от дома Гоголя, 28 до улицы Пушкина и от Пушкина до дома по Гоголя, 39.

До восьмого июня будет закрыт перекресток улиц Гоголя и Пушкина.

Общественный транспорт эти участки также будет объезжать.

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