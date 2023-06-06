В Уфе перекроют улицы Пушкина, Советскую и Гоголя

Администрация Уфы предупреждает о новых ограничениях движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
Схема: администрация Уфы
Девятого июня с 8.00 до 12.00 состоится торжественная церемония отправки батальона мотострелкового полка «Башкортостан» в зону ведения боевых действий.
В это время перекроют участки:
– Пушкина – между Цюрупы и Ленина;
– Советской – от Заки Валиди до Октябрьской революции.
Изменится схема движения общественного транспорта.
Кроме того, МУП УИС продолжает готовится к новому отопительному сезону.
Из-за ремонта тепловой сети с 31 мая по 30 сентября ограничат движение на участках от дома Гоголя, 28 до улицы Пушкина и от Пушкина до дома по Гоголя, 39.
До восьмого июня будет закрыт перекресток улиц Гоголя и Пушкина.
Общественный транспорт эти участки также будет объезжать.
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