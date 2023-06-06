В Уфе перекроют улицы Пушкина, Советскую и Гоголя

Кроме того, МУП УИС продолжает готовится к новому отопительному сезону.

Из-за ремонта тепловой сети с 31 мая по 30 сентября ограничат движение на участках от дома Гоголя, 28 до улицы Пушкина и от Пушкина до дома по Гоголя, 39.

До восьмого июня будет закрыт перекресток улиц Гоголя и Пушкина.

Общественный транспорт эти участки также будет объезжать.