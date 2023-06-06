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Уфа закупит 15 новых троллейбусов в 2023 году

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Управление транспорта и связи администрации Уфы ищет поставщика троллейбусов, произведенных в этом году.

Фото: администрация Уфы

Поставщику нужно будет в течение 90 дней после заключения сделки доставить 15 троллейбусов в депо №1 на улице Адмирала Макарова. Прием заявок продлится до 23 июня, цента контракта – 382,5 млн рублей, то есть по 25,5 млн рублей за каждый троллейбус.

Это будут низкопольные троллейбусы с возможностью автономного хода, системой климат-контроля и оптимизированные для людей с ограниченными возможностями вместимостью до 100 человек.

В мэрии уточнили, что 371,025 млн рублей поступили из регионального бюджета, 11,475 млн рублей – из городского.

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