Уфа закупит 15 новых троллейбусов в 2023 году

Поставщику нужно будет в течение 90 дней после заключения сделки доставить 15 троллейбусов в депо №1 на улице Адмирала Макарова. Прием заявок продлится до 23 июня, цента контракта – 382,5 млн рублей, то есть по 25,5 млн рублей за каждый троллейбус.

Это будут низкопольные троллейбусы с возможностью автономного хода, системой климат-контроля и оптимизированные для людей с ограниченными возможностями вместимостью до 100 человек.

В мэрии уточнили, что 371,025 млн рублей поступили из регионального бюджета, 11,475 млн рублей – из городского.