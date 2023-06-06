18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Бизнес-шериф Уфы Дамир Галиуллин покинул пост

Поделиться:

Заместитель главы администрации Уфы по предпринимательству и инвестициям Дамир Галиуллин освобождает должность по собственному желанию.

37-летний Галиуллин объявил о том, что сейчас у него в приоритете семья и здоровье близких. Кто будет назначен на эту должность – пока неизвестно.

Дамир Галиуллин – уроженец Нефтекамска, как и нынешний глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев. До 2014 года он был предпринимателем, после преподавал в нефтекамском филиале БашГУ и был заместителем Мавлиева по вопросам развития предпринимательства, когда тот возглавлял администрацию Нефтекамска.

Вице-мэром Уфы Галиуллин стал в мае 2022 года. За недолгий период работы на этой должности, по словам Мавлиева, сумел привлечь большой объем федерального финансирования.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: