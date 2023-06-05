Роспотребнадзор проверяет магазины Башкортостана из-за отравления сидром жителей соседнего региона

В одной только Ульяновской области, по словам главы региона, от отравления погибли 16 человек в возрасте от 24 лет до 51 года, еще 19 пострадали.

Многие находятся в реанимации, по данным СМИ, среди них – 16-летняя и 17-летняя девушки. У всех один диагноз – «судорожный синдром и токсическое действие неизвестного вещества». Подозревают, что при производстве использовался смертельно опасный метиловый спирт.

Учредитель компаний, поставлявших напитки – 32-летний Анар Гусейнов – задержан полицией, сейчас с ним работают силовики, остальных причастных к поставкам менеджеров ищут.

Республиканское отделение Роспотребнадзора сообщает о том, что «следит за информацией о возможном наличии в продаже на территории республики пивного напитка "Мистер Сидр", изготовленного на территории Самарской области».

По данным ведомства, на данный момент случаев отравления на территории нашего региона нет.

«Уважаемые жители республики, если вы видите в продаже данную продукцию, сообщите нам по телефону +7 (347) 229-90-76. Мы призываем не употреблять пивной напиток "Мистер сидр" до выяснения всех обстоятельств», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.