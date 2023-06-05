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В Башкортостане за 3 дня зафиксировано 4800 нарушений ПДД

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Госавтоинспекция республики отчиталась о результатах рейдов, проходивших во всех крупных городах с пятницы.

«Несмотря на наши многочисленные призывы о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, особенно трезвого вождения, некоторые их проигнорировали.

Только за пятницу, субботу и воскресенье нашими сотрудниками составлено более 4800 нарушений ПДД, задержаны и отстранены от управления транспортными средствами 175 нетрезвых водителей из них 21 человек сел за руль в состоянии опьянения повторно. По их вине за три дня произошло семь ДТП.

Практика показывает, что таковые влекут самые серьезные последствия. Алкоголь замедляет реакцию и вызывает нарушения координации действий, что приводит к плачевным последствиям», – говорится в сообщении ГИБДД.

За прошедшие выходные в одной только Уфе зарегистрировано 33 ДТП, в шести из них пострадали шесть человек, один погиб. Задержано 22 водителя в состоянии опьянения.

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