Три детских санатория из Башкортостана назвали лучшими в России

Об этом сегодня, пятого июня, рассказал министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.

Республиканский психоневрологический санаторий «Акбузат» (Уфимский район, деревня Уптино) награжден в двух номинациях: «Лучшие инновационные технологии в санаторно-курортной сфере» и «Лучший руководитель детской здравницы».

Стерлитамакский санаторий «Нур» (Стерлитамак, улица Артема) отмечен как «Лучшая детская специализированная здравница».

«Дуслык» (Уфа, улица Рихарда Зорге) забрал золотую медаль в категории «Лучшая детская здравница».