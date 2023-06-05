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Три детских санатория из Башкортостана назвали лучшими в России

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Сразу несколько республиканских детских санаториев стали обладателями золотых медалей Всероссийского форума «Здравница-2023».

Об этом сегодня, пятого июня, рассказал министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.

Республиканский психоневрологический санаторий «Акбузат» (Уфимский район, деревня Уптино) награжден в двух номинациях: «Лучшие инновационные технологии в санаторно-курортной сфере» и «Лучший руководитель детской здравницы».

Стерлитамакский санаторий «Нур» (Стерлитамак, улица Артема) отмечен как «Лучшая детская специализированная здравница».

«Дуслык» (Уфа, улица Рихарда Зорге) забрал золотую медаль в категории «Лучшая детская здравница».

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