В Башкортостане следующая рабочая неделя будет сокращенной

В этом году праздник выпадает на следующий понедельник, то есть отдыхать жители будут в период с 10 по 12 июня включительно.

Это не единственный внеплановый выходной в производственном календаре Башкортостана в июне: 28 числа республика отмечает исламский праздник окончания хаджа Курбан-байрам.

На следующие три месяца праздников не запланировано, вплоть до 11 октября (День Республики) работа будет идти по стандартному графику.