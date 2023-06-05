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В Башкортостане следующая рабочая неделя будет сокращенной

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12 июня вся страна отмечает День России, а Башкортостан – еще и День города Уфа, а также традиционно день рождения Салавата Юлаева.

В этом году праздник выпадает на следующий понедельник, то есть отдыхать жители будут в период с 10 по 12 июня включительно.

Это не единственный внеплановый выходной в производственном календаре Башкортостана в июне: 28 числа республика отмечает исламский праздник окончания хаджа Курбан-байрам.

На следующие три месяца праздников не запланировано, вплоть до 11 октября (День Республики) работа будет идти по стандартному графику.

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