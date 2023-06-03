В Уфе начали благоустраивать сквер имени Валериана Альбанова

В Кировском районе появится новое общественное пространство. Ранее мэр Ратмир Мавлиев говорил, что этот сквер должен стать новым знаковым местом города.
vk.com/ilvir_nurdavlyatov
Общественное пространство общей площадью 900 кв. м расположится на пересечении улиц Гоголя и Свердлова.
За благоустройство сквера многие уфимцы проголосовали в прошлогоднем всероссийском онлайн-опросе.
На сегодняшний день, как сообщает глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов, подрядная организация уже приступила к работам.
Обновленный сквер сдадут до конца текущего года, он будет носить имя штурмана Валериана Альбанова, участника неудачной полярной экспедиции на корабле «Святая Анна», целью которой было прохождение Северного морского пути.
В 1912 году шхуну зажало льдами у западного побережья Ямала, в итоге из 24 человек экипажа выжили только Альбанов и матрос Александр Конрад.
Комментарии (0)