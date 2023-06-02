В Башкортостане за неделю резко подешевели некоторые овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали капуста (5%), макароны (3,9%) и сосиски (3,2%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на морковь (2,5%), Свеклу (2,2%) и сыры (1,9%).

На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели помидоры (7,7%) лук (6,9%), бананы (6,6%), вермишель (4,1%), огурцы (3,6%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.