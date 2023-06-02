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ГИБДД 2-4 июня проведет массовые проверки водителей в Башкортостане

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Сегодня, второго июня, начальник управления ГИБДД республики Башкортостан Владимир Севастьянов в соцсетях предупредил о проведении профилактических мероприятий.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Проверки стартовали сегодня и продлятся до конца выходных, количество автоинспекторов на дорогах будет максимально увеличено. Особое внимание уделят нетрезвому вождению и грубым нарушениям ПДД.

«С начала текущего года сотрудниками ГИБДД уже привлечены к ответственности 5583 водителя за управление автомобилем с признаками опьянения, 867 повторно сели за руль в нетрезвом виде, будучи лишёнными права управления, теперь им грозит уголовная ответственность.

Приведенные выше цифры говорят о том, что такая проблема, как пьянство за рулем существует и мы хотели бы обратить на это внимание каждого участника дорожного движения», – написал Севастьянов в соцсетях.

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