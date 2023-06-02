УФАС выявило нарушения в конкурсах по строительству спортивных объектов и пожарной части в Башкортостане

УКС проводит два одинаковых конкурса на проведение инженерных изысканий и разработку проектной документации для строительства спортивных объектов – крытого катка в поселке Раевский и ФОК с бассейном в селе Наумовка.

УФАС рассмотрело жалобы компании «Мехстрой» и пришло к выводу, что в обоих конкурсах критерии оценки участников противоречат закону о контрактной системе.

Дело в том, что заказчик установил дополнительные требования к наличию опыта исключительно по проектированию объектов в области физкультуры и спорта. Такие требования ограничивают круг участников конкурсов, так как компании, имеющие сопоставимый опыт, считаются не обладающими квалификацией.

Также были обнаружены нарушения в конкурсе на строительство пожарной части в селе Сайраново Ишимбайского района: в конкурсной документации не полностью описан объект договора. Так, в генеральном плане указано, что кроме строительно-монтажных работ и озеленения территории, подрядчик должен установить садово-парковый диван, тренажеры, хоккейную коробку, хоккейные ворота и прочее. Однако эти работы в смете не отражены.

Управлению капстроительства выданы предписания устранить нарушения, отменить итоги конкурса на строительства пожарной части и переписать документацию. Будут возбуждены административные дела.