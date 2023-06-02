В Уфе суд арестовал активы и счета «Госстрой-Менеджмент» и Кирилла Бадикова на 371,5 млн рублей

Бадиков был арестован в марте 2022 года, содержится в СИЗО. В нынешнем году ему предъявили обвинение.

Экс-депутат вместе с партнерами продавал квартиры в скандальном жилом квартале «Московский», который так и не был достроен.

Застройщиками были компании «Городские проекты», «Высотки», «Литер 4», «Зеленая роща», ЖСК «Московский», в результате их действий обманутыми дольщиками признали 1134 человека, сумма ущерба составила 2,3 млрд рублей.

Сегодня, второго июня, стало известно, что Арбитражный суд Башкортостана арестовал активы и счета самого Бадикова и компании «Госстрой-Менеджмент» на 371,5 млн рублей.

Компании, входящие в ГК «Госстрой», сейчас в процессе оформления банкротства.