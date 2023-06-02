В Башкортостане хотят создать производство БАДов за 227 млн рублей

Инвесторов ищут для создания высокотехнологичного и импортозамещающего производства биологически активных добавок на территории особой экономической зоны «Алга».

Согласно расчетам, представленным в инвестпредложении, бюджет проекта составит 226,8 млн рублей с возможностью создания 38 новых рабочих мест. По предварительным расчетам срок окупаемости проекта составит пять лет.

«На сегодняшний день сфера производства БАДов активно развивается. Ранее значительной частью производителей являлись импортные компании. Теперь, когда некоторые из них покинули российский рынок, у отечественных предприятий появилась возможность занять эту нишу и успешно реализовать проект, используя различные меры господдержки.

А разместив предприятие в ОЭЗ "Алга", инвестор сможет воспользоваться возможностью снижения налоговых ставок, ускоренной амортизацией, арендными льготами, а также действием свободной таможенной зоны», – отметил генеральный директор Корпорации развития Наиль Габбасов.