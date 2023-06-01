В Башкортостане начало действовать ограничение для большегрузов

Как сообщает глава Минтранса республики Александр Клебанов, ограничение будет действовать до 31 августа.

В этот период если по прогнозу температура поднимется до +32° днем, то с 10.00 до 22.00 тяжеловесному транспорту запрещается движение по региональным и межмуниципальным дорогам республики.

Такую меру предприняли для сохранения дорожного полотна: при повышенной температуре воздуха асфальт на дорогах перегревается и продавливается под колесами грузовиков. Вследствие этого на трассах могут образоваться колеи и ямы.