Где купаться в Уфе?

Всего в этом году открылось 10 официальных пляжей – на один меньше, чем обычно, так как зону отдыха «Гольфстрим» на Теплом озере решили ликвидировать из-за реконструкции, о которой мы писали ранее. После завершения работ там откроется муниципальный пляж.

Список пляжей:

река Белая – «Солнечный» , «Водник», «Ак-Яр Затон» и «Ак Яр Нижегородка»;

река Уфа – «Песчаный», «Берег Солнца» и «Сипайловские ночи»;

Глубокое озеро – «Карьерное»;

Теплое озеро – «Райский берег»;

озеро Кашкадан – «Кашкадан».

На всех пляжах будут дежурить спасатели. МЧС призывает жителей купаться только в оборудованных местах, где дежурят спасатели, не заходить в воду в состоянии опьянения и не оставлять без присмотра детей.