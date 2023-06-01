Где купаться в Уфе?

Сегодня, первого июня, в Башкортостане официально стартовал купальный сезон. Рассказываем о том, где в этом году в Уфе оборудованы официальные пляжи.
Всего в этом году открылось 10 официальных пляжей – на один меньше, чем обычно, так как зону отдыха «Гольфстрим» на Теплом озере решили ликвидировать из-за реконструкции, о которой мы писали ранее. После завершения работ там откроется муниципальный пляж.
Список пляжей:
река Белая – «Солнечный» , «Водник», «Ак-Яр Затон» и «Ак Яр Нижегородка»;
река Уфа – «Песчаный», «Берег Солнца» и «Сипайловские ночи»;
Глубокое озеро – «Карьерное»;
Теплое озеро – «Райский берег»;
озеро Кашкадан – «Кашкадан».
На всех пляжах будут дежурить спасатели. МЧС призывает жителей купаться только в оборудованных местах, где дежурят спасатели, не заходить в воду в состоянии опьянения и не оставлять без присмотра детей.
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