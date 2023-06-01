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В Уфе перекроют улицы Ленина, Коммунистическую и Карла Маркса

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Администрация Уфы предупреждает о новых ограничениях транспорта в городе и просит жителей заранее планировать маршруты.

Схема: администрация Уфы

До 31 августа 2023 года будет перекрыта крайняя правая полоса улицы Карла Маркса по четной стороне на участке от Коммунистической до Чернышевского.

Как сообщают в администрации, ограничение связано с ремонтом подпорной стены.

Схема: администрация Уфы

Также в Уфе продолжается реализация проекта по ремонту тротуаров в центре города. На новом этапе работ будут прятать провода в подземные кабельные канализации.

Для обеспечения безопасности дорога перекрывается, но работы ведутся в ночное время.

Так, с 0.00 до 6.00 третьего июня будут закрыты для проезда два участка:

– Ленина – от Чернышевского до Кирова;

– Коммунистическая – от Ленина до Крупской.

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