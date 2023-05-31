В Уфе на День города пройдет парад водных судов

Как сообщает администрация Уфы, в этот день с 10.00 до 14.00 с набережной реки Белой можно будет наблюдать парад водных судов.

«Впервые по Белой зрелищно пройдут катера, лодки, байдарки, каяки, сапы, катамараны», – говорится в сообщении мэрии.

Ранее стало известно, что праздничный салют 12 июня запланирован на 23.00 и пройдет на площади на Горсовете.

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