В Уфе на День города пройдет парад водных судов

12 июня вся страна отмечает День России, а Башкортостан – еще и День города Уфа и традиционно день рождения Салавата Юлаева.
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Как сообщает администрация Уфы, в этот день с 10.00 до 14.00 с набережной реки Белой можно будет наблюдать парад водных судов.
«Впервые по Белой зрелищно пройдут катера, лодки, байдарки, каяки, сапы, катамараны», – говорится в сообщении мэрии.
Ранее стало известно, что праздничный салют 12 июня запланирован на 23.00 и пройдет на площади на Горсовете.
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