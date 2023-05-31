УФАС нашло нарушения и потребовало отменить конкурс на благоустройство аллеи перед Театром кукол в Уфе

Речь идет о конкурсе на благоустройство аллеи перед зданием Башкирского государственного театра кукол. Начальная цена контракта составляла 104,5 млн рублей, уфимская компания «Уралагротехсервис» снизила стоимость до 102,5 млн рублей и выиграла торги.

Требовалось среди прочего провести озеленение территории, строительно-монтажные работы, демонтажные работы, земляные работы, установку системы видеонаблюдения, МАФ и наружного освещения и так далее.

В ходе проверки УФАС выявило нарушения в действиях заказчика: эти работы не являются взаимосвязанными и аналогичными. Объединение в один лот различных по функциональным и технологическим характеристикам работ приводит к ограничению конкуренции и влечет за собой сокращение числа участников конкурса.

УФАС выдало управлению капстроительства мэрии Уфы предписание об аннулировании конкурса. Также будет возбуждено административное дело.