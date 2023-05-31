В Башкортостане при ремонте котельной школы похитили 492 тыс. рублей

В мае 2022 года между МБОУ марийская гимназия имени Яныша Ялкайна и ООО ПЖКХ «Мишкинское» был заключен муниципальный контракт об обновлении котельной на сумму почти 1,4 млн рублей.

По итогам проверки выяснилось, что руководство подрядной компании внесло в акт выполненных работ недостоверные и ложные сведения, завысив их стоимость на 492 тыс. рублей. Полученными деньгами организация распорядилась по своему усмотрению.

По требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ (мошенничество). Ход и результаты его расследования находятся на контроле ведомства.