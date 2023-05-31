В центре Уфы перекроют несколько улиц

Администрация Уфы предупреждает о новых ограничениях транспорта в городе и просит жителей заранее планировать маршруты.
ufacity.info
Первого июня состоится торжественная церемония отправки подразделений формируемого мотострелкового полка «Башкортостан» в зону боевых действий.
Временно закроют участок улицы Пушкина (между Цюрупы и Ленина) и часть Советской (от Заки Валиди до Октябрьской революции).
Ограничение будет действовать с 8.00 до 12.00. На это время изменится схема движения общественного транспорта.
Четвертого июня в Уфе одновременно с другими крупными городами страны пройдет Всероссийский полумарафон «Забег.РФ».
С 9.00 второго июня до 24.00 четвертого июня перекроют улицу Заки Валиди от парковки конгресс-холла «Торатау» до пересечения с улицы Генерал-губернатора Перовского.
Четвертого июня с 9.00 до 17.00 перекрывать будут улицы соответствии с картой маршрутов забегов.
Также будет приостановлено движение трамваев №5 и №16. Троллейбусный маршрут №22 будет работать по измененной схеме.
Комментарии (0)