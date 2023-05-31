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В центре Уфы перекроют несколько улиц

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Администрация Уфы предупреждает о новых ограничениях транспорта в городе и просит жителей заранее планировать маршруты.

ufacity.info

Первого июня состоится торжественная церемония отправки подразделений формируемого мотострелкового полка «Башкортостан» в зону боевых действий.

Временно закроют участок улицы Пушкина (между Цюрупы и Ленина) и часть Советской (от Заки Валиди до Октябрьской революции).

Ограничение будет действовать с 8.00 до 12.00. На это время изменится схема движения общественного транспорта.

ufacity.info

ufacity.info

Четвертого июня в Уфе одновременно с другими крупными городами страны пройдет Всероссийский полумарафон «Забег.РФ».

С 9.00 второго июня до 24.00 четвертого июня перекроют улицу Заки Валиди от парковки конгресс-холла «Торатау» до пересечения с улицы Генерал-губернатора Перовского.

Четвертого июня с 9.00 до 17.00 перекрывать будут улицы соответствии с картой маршрутов забегов.

Также будет приостановлено движение трамваев №5 и №16. Троллейбусный маршрут №22 будет работать по измененной схеме.

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