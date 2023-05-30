Бывший первый зампрокурора Башкортостана получил 17 лет тюрьмы за коррупцию

Горбунов был задержан в 2018 году при попытке бежать из страны.

По данным следствия, он и замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Артур Шаретдинов получили от первого замглавы администрации Уфы взятку в 10 млн рублей за отказ от возбуждения уголовного дела после скандала с программой переселения граждан из аварийного жилья.

26 октября 2018 года Горбунов вышел на пенсию с «золотым парашютом» в размере 20 месячных окладов и доплатой за классный чин, но два дня спустя стало известно, что он был задержан в аэропорту «Шереметьево».

Участников дела несколько, все они признаны виновными в зависимости от роли: в получении взятки в крупном и особо крупном размере; в даче взятки в особо крупном размере; в посредничестве в даче взяток; в покушении на посредничество в даче взяток.

Бабушкинский суд Москвы признал Горбунова виновным и назначил ему 17 лет колонии строгого режима и штраф в размере 40 млн рублей. Также он лишен классного чина и после выхода 12 лет не сможет работать представителем власти.

Бывшего прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима со штрафом в 25 млн рублей, а также лишил классного чина и запретил занимать должности на 12 лет.

Шаретдинов получил 8,5 года колонии строгого режима со штрафом в 20 млн рублей, лишением чина и права на занятие должностей сроком на пять лет.

Адвокат Рашид Сафеев – восемь лет колонии строгого режима со штрафом 10 млн рублей.

Предприниматель Феим Мухитов – семь лет колонии со штрафом 20 млн рублей.

Бывший депутат горсовета Уфы Вадим Рамазанов – пять лет колонии строгого режима и штраф восемь млн рублей.