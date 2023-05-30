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В Башкортостане специалисты культуры получат по 1 млн рублей

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Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров одобрил постановление об изменении единовременной выплаты некоторым преподавателям.

vk.com/agnazarov

Об этом Андрей Назаров написал в соцсетях:

«Мы продолжим единовременные выплаты специалистам культуры в муниципалитетах. В этом году поддержим еще 30 специалистов. По решению Главы республики Радия Хабирова размер выплаты увеличили до одного миллиона рублей.

Выплата предоставляется на улучшение жилищных условий. Также, по поручению Радия Хабирова, с этого года средства можно направить на приобретение личного автотранспортного средства. Соответствующее постановление я одобрил», – сообщил глава правительства.

Получить выплату смогут специалисты до 35 лет, имеющие квалификацию, профильное образование, работающие в сфере культуры, ведущие образовательную деятельность в сфере культуры с 2021 года и трудоустроенные хотя бы на одну ставку.

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