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В Башкортостане прокуратура добилась увольнения главы сельсовета, присвоившего 1,6 млн рублей

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В результате прокурорской проверки выяснилось, что глава Таптыковского сельсовета ежемесячно выписывал себе материальную помощь.

Это продолжалось с января 2019 года по август 2021 года при отсутствии законных оснований.

В результате бюджету поселения причинен ущерб на общую сумму более 1,6 млн. рублей.

Так как никакие меры в связи с этим не предпринимались, прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о признании незаконным бездействия совета сельского поселения и прекращении полномочий с освобождением от должности в связи с утратой доверия.

Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, глава сельсовета был уволен.

Возбуждены уголовные дела по по части второй статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и части первой статьи 292 УК РФ (служебный подлог).

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