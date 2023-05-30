В Башкортостане прокуратура добилась увольнения главы сельсовета, присвоившего 1,6 млн рублей

Это продолжалось с января 2019 года по август 2021 года при отсутствии законных оснований.

В результате бюджету поселения причинен ущерб на общую сумму более 1,6 млн. рублей.

Так как никакие меры в связи с этим не предпринимались, прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о признании незаконным бездействия совета сельского поселения и прекращении полномочий с освобождением от должности в связи с утратой доверия.

Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, глава сельсовета был уволен.

Возбуждены уголовные дела по по части второй статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и части первой статьи 292 УК РФ (служебный подлог).