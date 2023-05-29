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На набережной реки Белой в Уфе появятся 12 аттракционов

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Уфимская набережная продолжает развиваться: уже этим летом на ней откроют полноценный мини-парк для всей семьи.

Фото: администрация Уфы

Как сообщает пресс-служба мэрии города, всего недалеко от спортивного комплекса «Юность» планируют разместить 12 аттракционов, больше половины из которых уже смонтировали.

Среди них: «Гигантские качели 360°», «Цепочная карусель с подъемом», экстремальная «Центрифуга». Также будут гидравлические фигуры животных для детей.

Кроме того, в этой зоне разместят кафе и сцену для мероприятий на открытом воздухе. Создатели парка планируют открыть его уже в июне.

Ранее мы писали о том, что на набережной построят ресторан и Центр уличного баскетбола, а также речной вокзал.

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