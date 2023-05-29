Минтранс Башкортостана предлагает установить максимальную цену на парковку в 57 руб./час

Документом, размещенным для публичного обсуждения до седьмого июня, предлагается утвердить единую методику расчета платы за парковку: ее размер будет зависеть от места, времени стоянки и типа автомобиля, но не будет превышать 57 рублей в час.

Также будет учитываться так называемый поправочный коэффициент, который рассчитывается исходя из соотношения средней зарплаты в муниципалитете к средней зарплате по республике, то есть, например, в Уфе парковка обойдется дороже.

Напомним, что закон о платных парковках вступил в силу в Башкортостане в ноябре 2020 года. Он призван разгрузить проблемные участки дорог в городских центрах, что особенно актуально для Уфы.

Планировалось, что первые платные парковки появятся в городе первого июня 2022 года, пока – в тестовом режиме. Весной прошлого года из-за непростой экономической ситуации было решено перенести введение платы за парковку.

В пилотную зону должны были войти 26 улиц:

Заки Валиди, Пушкина, Свердлова, Октябрьской Революции, Коммунистическая, Чернышевского, Красина, Кирова, Достоевского, Революционная, Новомостовая, Цюрупы, Советская, Ленина, Театральная, Мустая Карима, Карла Маркса, Гоголя, Крупской, Кустарная, Мингажева, Пархоменко, Ветошникова, Айская, Амурская, Крестьянская.

Всего планировали создать 3700 парковочных мест. Парковки были бы платными в рабочие дни с 7.00 до 21.00. Бесплатная стоянка – не более 20 минут.

Правом бесплатной парковки будут пользоваться ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и граждане, перевозящие их, автомобили спецслужб (пожарные, полиция, скорая помощь), многодетные семьи, а также владельцы электромобилей.

Льготным категориям граждан будет необходимо получить парковочное разрешение и попасть в соответствующий реестр (реестр парковочных разрешений инвалидов, ветеранов ВОВ, многодетных семей).