Разбитые машины, пострадавшие люди: стихия причинила серьезный ущерб в Уфе

Как сообщает региональное отделение СК, на тропе здоровья между парком Победы и СОК «Биатлон» дерево упало на женщину с шестилетним ребенком.

Пострадавших доставили в больницу для оказания помощи. Следователи устанавливают тяжесть вреда, причины и условия, которые могли способствовать происшествию, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Местные жители также публикуют в соцсетях сообщения о том, что в ЖК «Сосны» отвалился кусок облицовки и повредил припаркованный автомобиль.

На улице Коммунистической и в некой другой точке ветром также повалило дерево, поврежден строительный забор, информации о пострадавших нет.