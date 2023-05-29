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Разбитые машины, пострадавшие люди: стихия причинила серьезный ущерб в Уфе

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Сегодня, 29 мая, в Уфе небо резко заволокло тучами, начался ливень с грозой. Сильным ветром в городе повалило несколько деревьев.

Как сообщает региональное отделение СК, на тропе здоровья между парком Победы и СОК «Биатлон» дерево упало на женщину с шестилетним ребенком.

Пострадавших доставили в больницу для оказания помощи. Следователи устанавливают тяжесть вреда, причины и условия, которые могли способствовать происшествию, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Местные жители также публикуют в соцсетях сообщения о том, что в ЖК «Сосны» отвалился кусок облицовки и повредил припаркованный автомобиль.

На улице Коммунистической и в некой другой точке ветром также повалило дерево, поврежден строительный забор, информации о пострадавших нет.

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