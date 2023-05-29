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На инвестсабантуе «Зауралье-2023» подписали соглашения на 172 млрд рублей

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Пятый Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2023» прошел 25-27 мая в Сибае. В нем приняли участие более 3,5 тыс. человек.

vk.com/agnazarov

Мероприятие посетили делегации из 14 регионов и девяти стран: Китая, Казахстана, Узбекистана, Турции, Индии, Ирана, Италии, Таджикистана, Беларуси. Китайская делегация стала самой многочисленной – порядка 50 представителей.

Радий Хабиров провел встречу с генеральным директором китайского международного центра по развитию бизнеса – он отметил заинтересованность в сотрудничестве с Башкортостаном.

Теперь китайская делегация прибыла в Уфу, запланированы встречи с руководителями ведомств республики.

Всего в рамках сабантуя были подписаны 32 соглашения о сотрудничестве и реализации инвестиционных проектов на общую сумму 172,5 млрд рублей.

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