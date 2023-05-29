На инвестсабантуе «Зауралье-2023» подписали соглашения на 172 млрд рублей

Пятый Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2023» прошел 25-27 мая в Сибае. В нем приняли участие более 3,5 тыс. человек.
vk.com/agnazarov
Мероприятие посетили делегации из 14 регионов и девяти стран: Китая, Казахстана, Узбекистана, Турции, Индии, Ирана, Италии, Таджикистана, Беларуси. Китайская делегация стала самой многочисленной – порядка 50 представителей.
Радий Хабиров провел встречу с генеральным директором китайского международного центра по развитию бизнеса – он отметил заинтересованность в сотрудничестве с Башкортостаном.
Теперь китайская делегация прибыла в Уфу, запланированы встречи с руководителями ведомств республики.
Всего в рамках сабантуя были подписаны 32 соглашения о сотрудничестве и реализации инвестиционных проектов на общую сумму 172,5 млрд рублей.
Комментарии (0)