На инвестсабантуе «Зауралье-2023» подписали соглашения на 172 млрд рублей

Мероприятие посетили делегации из 14 регионов и девяти стран: Китая, Казахстана, Узбекистана, Турции, Индии, Ирана, Италии, Таджикистана, Беларуси. Китайская делегация стала самой многочисленной – порядка 50 представителей.

Радий Хабиров провел встречу с генеральным директором китайского международного центра по развитию бизнеса – он отметил заинтересованность в сотрудничестве с Башкортостаном.

Теперь китайская делегация прибыла в Уфу, запланированы встречи с руководителями ведомств республики.

Всего в рамках сабантуя были подписаны 32 соглашения о сотрудничестве и реализации инвестиционных проектов на общую сумму 172,5 млрд рублей.