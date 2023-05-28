В Уфе более 25 тыс. человек приняли участие в заезде в «День 1000 велосипедистов»

Традиционный массовый заезд велосипедистов в этом году в Уфе стал рекордным и уникальным.
Фото: администрация Уфы
Впервые за двенадцатилетнюю историю фестиваля заезд начался не с традиционного массового велопробега, а с соревнований среди профессиональных велогонщиков и любителей.
В гонке победу среди женщин одержала Ольга Кондратенко, среди мужчин сильнейшим стал Данил Конотоп.
В самом велопробеге впервые число стартовавших перешагнуло отметку в 25 тысяч человек.
Кроме того, для участников подготовлено много интересных активностей и сюрпризов: на одной из точек маршрута организаторы разместили поливальные машины, чтобы все желающие могли освежиться.
Дальше велосипедистов встречал симфонический оркестр. Участники финишировали на Телецентре, где развернулся фестиваль с конкурсами, мастер-классами и концертной программой.
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