В Башкортостане появится новый оздоровительный комплекс для взрослых

«В целом проект мне понравился, но некоторые моменты требуют доработки. Поручил коллегам внести соответствующие правки.

Мы тщательно продумали территорию. Здесь будет просторная парковка на семь автобусов с навесом на случай плохой погоды, а также место централизованной сдачи багажа.

Масштабную спортивную зону оборудуем самым большим крытым спортивным залом – 45х24 метра, полноформатным полем для мини-футбола. Бассейн лагеря будет таким же, как во Дворце борьбы в Уфе – с олимпийским стандартом по длине и четырьмя дорожками. Также предусмотрено игровое пространство, где ребята смогут заниматься в непогоду.

Предложил создать второй проект, включающий в себя оздоровительный комплекс для взрослых. Многие из нас помнят теплые момента из детства, когда родители навещали нас в лагерях. Здесь необходимо, чтобы и взрослым было комфортно пребывать в этом месте. Вопрос создания второго концессионного проекта как дополнение к первому проекту будет обсуждаться с главой Башкортостана. На месте также подписали план графика работы строительства комплекса "Шифа".

Мощность лагеря – 14 смен в год, в каждую из них смогут отдохнуть до 350 детей. Первую очередь планируем сдать в августе 2024 года», – написал Андрей Назаров в соцсетях.