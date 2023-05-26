В Уфе на 4 месяца перекрыли одну из улиц

Движение ограничили на улице Гоголя: перекрыли участок от торгово-сервисного комплекса по улице Свердлова, 90 до пересечения с улицей Пушкина.

В это время там будет вестись ремонт участка теплосети ТМ-53. Работы завершатся 15 сентября 2023 года. На этот период изменена схема движения общественного транспорта.

Также на сегодняшний день в Уфе до первого июня из-за строительства инженерных сетей перекрыта часть улицы Крестьянской (на участке от Кирова до местного проезда) по четной стороне.

До восьмого июня будет перекрыта четная сторна улицы Кирова на участке от Крестьянской до Айской.

Позже, с 13 по 19 июня, перекроют всю улицу Кирова на участке от Крестьянской до Айской.