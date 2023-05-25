В Башкортостане за неделю резко подорожали некоторые продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожала капуста (17,4%), морковь (10,2%), вермишель (5,5%) и курица (4,1%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на соль (по 3,9%), колбасу полукопченую (3,8%) и маргарин (2,7%).

На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели огурцы (13%), помидоры (8,2%), бананы (4,1%) и яйца (2%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.