В Уфе перекроют две улицы и парковку в центре

С сегодняшнего дня, 25 мая, до первого июня перекрыли часть улицы Крестьянской (на участке от Кирова до местного проезда) по четной стороне.

Также до восьмого июня будет перекрыта четная сторна улицы Кирова на участке от Крестьянской до Айской.

Позже, с 13 по 19 июня, перекроют всю улицу Кирова на участке от Крестьянской до Айской.

В это время будут вестись работы по строительству инженерных сетей.

Кроме того, как сообщает мэрия, завтра, 26 мая, с 6.00 до 13.00 будет закрыта парковку возле конгресс-холла «Торатау».

Перекрытие связано с проведением церемонии вручения ключей от новых автобусов руководителям учреждений культуры.