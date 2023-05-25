Парламент Башкортостана одобрил поправки в Конституцию

Депутаты Госсобрания республики сегодня, 25 мая, на очередном пленарном заседании рассмотрели законопроект о внесении поправок в Основной закон.
Фото: Государственное Собрание – Курултай РБ
Документ принят в первом чтении.
Согласно новым поправкам:
– на конституционном уровне определяется структура Госсобрания, закрепляется порядок избрания Председателя парламента и его заместителей, формирования президиума, постоянных комитетов и комиссий;
– полномочия парламента дополняются контролем за соблюдением законов;
– глава республики будет координировать деятельность исполнительных органов с иными органами государственной власти;
– Молодежная общественная палата наделяется правом законодательной инициативы;
– закрепляется, что глава республики руководит правительством, а работу правительства организует премьер-министр;
– отдельные положения Конституции актуализируются в соответствии с федеральным законодательством.
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