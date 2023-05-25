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Парламент Башкортостана одобрил поправки в Конституцию

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Депутаты Госсобрания республики сегодня, 25 мая, на очередном пленарном заседании рассмотрели законопроект о внесении поправок в Основной закон.

Фото: Государственное Собрание Курултай РБ

Документ принят в первом чтении.

Согласно новым поправкам:

– на конституционном уровне определяется структура Госсобрания, закрепляется порядок избрания Председателя парламента и его заместителей, формирования президиума, постоянных комитетов и комиссий;

– полномочия парламента дополняются контролем за соблюдением законов;

– глава республики будет координировать деятельность исполнительных органов с иными органами государственной власти;

– Молодежная общественная палата наделяется правом законодательной инициативы;

– закрепляется, что глава республики руководит правительством, а работу правительства организует премьер-министр;

– отдельные положения Конституции актуализируются в соответствии с федеральным законодательством.

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