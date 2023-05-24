Прокуратура проводит проверку после пожара с 4 погибшими в Благоварском районе

Сегодня, 24 мая, в пятом часу утра в селе Старокучурбаево Благоварского района загорелся деревянный дом, огонь перекинулся на соседние постройки.
Фото с места происшествия от МЧС России
На место выехали силы и средства МЧС России, добровольной пожарной команды и другие экстренные службы. Пожарные зафиксировали горение жилого дома размерами 5х8 м, бани и сарая.
Под завалами обнаружены тела четырех погибших: трое взрослых и один ребенок, личности устанавливаются. Причина возгорания пока неизвестна.
На месте работают оперативники, прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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