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Прокуратура проводит проверку после пожара с 4 погибшими в Благоварском районе

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Сегодня, 24 мая, в пятом часу утра в селе Старокучурбаево Благоварского района загорелся деревянный дом, огонь перекинулся на соседние постройки.

Фото с места происшествия от МЧС России

На место выехали силы и средства МЧС России, добровольной пожарной команды и другие экстренные службы. Пожарные зафиксировали горение жилого дома размерами 5х8 м, бани и сарая.

Под завалами обнаружены тела четырех погибших: трое взрослых и один ребенок, личности устанавливаются. Причина возгорания пока неизвестна.

На месте работают оперативники, прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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