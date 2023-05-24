Прокуратура проводит проверку после пожара с 4 погибшими в Благоварском районе

На место выехали силы и средства МЧС России, добровольной пожарной команды и другие экстренные службы. Пожарные зафиксировали горение жилого дома размерами 5х8 м, бани и сарая.

Под завалами обнаружены тела четырех погибших: трое взрослых и один ребенок, личности устанавливаются. Причина возгорания пока неизвестна.

На месте работают оперативники, прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.