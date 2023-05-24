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Внешнеторговый оборот Башкортостана и Беларуси увеличился на 57%

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В Уфе состоялось очередное заседание рабочей группы по развитию сотрудничества между республикой Башкортостан и Беларусью.

В рамках заседания обсудили совместные проекты. Как заявил министр экономического развития республики Рустам Муратов, внешнеторговый оборот между Башкортостаном и Беларусью за первый квартал текущего года показал рост в 57,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На сегодняшний день Беларусь занимает четвертое место во внешнеторговом обороте Башкортостана. Экспорт в эту страну увеличился на 60,2% за счет поставок химической и машиностроительной продукции, металлов, продуктов. Объем импорта из Беларуси вырос на 53,9%.

На территории Уфы скоро запустят производство белорусских трамваев, также в столице строится завод холдинга «Амкодор». Предприятия легкой промышленности двух республик договорились о сотрудничестве в производстве мета-арамидных и пара-арамидных тканей.

Кроме того, пенсионеры Башкортостана посещают Беларусь по программе «Башкирско-белорусское долголетие».

В дальнейшем планирую развивать связи в сферах туризма и культуры.

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