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В Уфе перекрыли улицы Пушкина и Советскую

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Администрация Уфы предупреждает о новых ограничениях транспорта в городе и просит жителей заранее планировать маршруты.

ufacity.info

В центре Уфы до 0.00 29 мая будет закрыт проезд по улицам Пушкина (от Цюрупы до Ленина) и Советской (от Заки Валиди до Октябрьской Революции).

В это время проходит международная книжная ярмарка «Китап-байрам» на Советской площади и всех прилегающих пространствах.

Изменена схема движений нескольких маршрутов общественного транспорта.

ufacity.info

Также 24 мая закроют движение транспорта на улице Сагита Агиша и Лесном проезде.

Въезд на парковку у мангальной зоны будет запрещен с 23.00 23 мая до 18.00 24 мая.

Это ограничение вводится в связи с тем, что на территории лесопарка имени Лесоводов Башкирии запланированы учения и рабочее совещание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Несколько автобусов будут объезжать перекрываемый участок так, как указано на схеме выше.

Кроме того, как мы писали ранее, с сегодняшнего дня перекрыт участок улицы Колгуевской.

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