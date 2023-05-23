Администрация Уфы предупреждает о новых ограничениях транспорта в городе и просит жителей заранее планировать маршруты.
ufacity.info
В центре Уфы до 0.00 29 мая будет закрыт проезд по улицам Пушкина (от Цюрупы до Ленина) и Советской (от Заки Валиди до Октябрьской Революции).
В это время проходит международная книжная ярмарка «Китап-байрам» на Советской площади и всех прилегающих пространствах.
Изменена схема движений нескольких маршрутов общественного транспорта.
ufacity.info
Также 24 мая закроют движение транспорта на улице Сагита Агиша и Лесном проезде.
Въезд на парковку у мангальной зоны будет запрещен с 23.00 23 мая до 18.00 24 мая.
Это ограничение вводится в связи с тем, что на территории лесопарка имени Лесоводов Башкирии запланированы учения и рабочее совещание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.
Несколько автобусов будут объезжать перекрываемый участок так, как указано на схеме выше.
Кроме того, как мы писали ранее, с сегодняшнего дня перекрыт участок улицы Колгуевской.
Комментарии (0)