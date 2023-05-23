Также 24 мая закроют движение транспорта на улице Сагита Агиша и Лесном проезде.

Въезд на парковку у мангальной зоны будет запрещен с 23.00 23 мая до 18.00 24 мая.

Это ограничение вводится в связи с тем, что на территории лесопарка имени Лесоводов Башкирии запланированы учения и рабочее совещание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Несколько автобусов будут объезжать перекрываемый участок так, как указано на схеме выше.

Кроме того, как мы писали ранее, с сегодняшнего дня перекрыт участок улицы Колгуевской.