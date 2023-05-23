В Уфе выпускники похитили памятник клещу Валерию

Единый день «Последних звонков» не обошелся в Уфе без казусов: украдена одна из достопримечательностей города, первый в мире памятник клещу.
Об этом сообщили в «Посольстве Уральских гор»:
«Итак, это случилось. Один из символов Уфы, всеми любимый памятник клещу Валерию украден.
966 дней он радовал нас с вами, напоминал о важности каждой букашки в природе и о том, что надо обязательно сделать прививку от энцефалита.
И вот его теперь с нами нет.
Сделали такой подарок нам и городу выпускники с красной лентой, перекинутой через плечо… мальчик и девочка.
Мы смотрим на видео и грустно улыбаемся, тоже творили всякую дичь по молодости, хотя до такого не доходили.
Думаем, сейчас им весело, но, уверены, когда-нибудь им будет стыдно.
А клеща мы в любом случае восстановим», – говорится в сообщении.
Памятник клещу Валерию установили в 2020 году около дома №44 по улице Мустая Карима, это пятисантиметровая фигурка из серебра 925 пробы на 50-сантиметровом каменном постаменте. Теперь от него остался только постамент.
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