В Уфе со вторника перекроют улицу Колгуевскую

Перекрытие улицы перенесли на 23 мая, чтобы не создавать пробок в день «Последних звонков».

С завтрашнего дня стартует очередной этап прокладки водовода в Кировском и Демском районах, который, в свою очередь, является частью масштабного проекта по строительству инженерных сетей на территории уфимского Забелья.

Участок от дома №52 по улице Пугачева до дома №18В по улице Бакинской перекроют до 14 июля.

Далее участок от дома №18В по улице Бакинской до перекрестка Бакинской и Колгуевской перекроют на период с 15 июля до 31 августа.

Изменится движение проходящих через этот участок автобусов №252 и 211. Объезд возможен по улицам Бородинской, Пугачева и Сочинской.

Весь проект позволит обеспечить коммуникациями районы, в которых в ближайшее время могут построить более восьми миллионов квадратных метров жилья. Эта территория охватывает такие микрорайоны, как Затон и Дема, поселки 8 Марта, Романовка, Ветошниково и Цветы Башкирии.