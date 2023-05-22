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В Башкортостане вынесен приговор по делу о хищении 520 млн рублей у дольщиков

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Стерлитамакский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Единая торгово-закупочная компания».

Суд считает, что мужчина со своими компаньонами в период с 2012 по 2016 годы похитили деньги, предназначенные для строительства многоквартирных жилых домов на территории Стерлитамака.

Компания привлекала денежные средства дольщиков на строительство жилых комплексов, устанавливала цены ниже рыночных и гарантировала сдачу объектов в срок, фактически не планируя завершать строительство.

Также руководство фирмы занималось двойной продажей строящегося жилья. Кроме того, соучастники открыли в нескольких банках кредитные линии для подконтрольных им фирм под залог строящихся объектов, несмотря на то, что квартиры в них уже были реализованы гражданам.

Ущерб от действий подсудимого превысил 520 млн рублей.

Суд признал мужчину виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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