В Уфе около железнодорожного вокзала построят подземный переход

Первый этап реконструкции уже завершен: существующее здание реконструировано и построено два новых. Обустроен бизнес-зал, заменены эскалаторы, обновлены платформы, инженерные сети и так далее.

Этот этап был самым затратным: на него выделили 1,7 млрд рублей.

Второй этап проведут в 2024-2025 годах, и обойдется он еще в 430 млн рублей: удлинят существующий тоннель, обустроят лифты, обновят еще две платформы и проведут благоустройство территории.

Также планируется строительство подземного перехода под улицей Вокзальной. По словам мэра Уфы Ратмира Мавлиева, на это потребуется 34 млн рублей, сумму смогут включить в городской бюджет в 2024 году.