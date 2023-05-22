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В Уфе около железнодорожного вокзала построят подземный переход

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22 мая на совещании в правительстве Башкортостана глава регионального Минтранса Руслан Гарипов рассказал о ходе реконструкции уфимского железнодорожного вокзала.

vk.com/ufa

Первый этап реконструкции уже завершен: существующее здание реконструировано и построено два новых. Обустроен бизнес-зал, заменены эскалаторы, обновлены платформы, инженерные сети и так далее.

Этот этап был самым затратным: на него выделили 1,7 млрд рублей.

Второй этап проведут в 2024-2025 годах, и обойдется он еще в 430 млн рублей: удлинят существующий тоннель, обустроят лифты, обновят еще две платформы и проведут благоустройство территории.

Также планируется строительство подземного перехода под улицей Вокзальной. По словам мэра Уфы Ратмира Мавлиева, на это потребуется 34 млн рублей, сумму смогут включить в городской бюджет в 2024 году.

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