Компания из Башкортостана поставляет сельхозоборудование в Казахстан и Узбекистан

Резидент индустриального парка «Уфимский» компания «АртАгро» производит уникальное для российского рынка оборудование.
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Одна из крупных разработок предприятия – зерноочистительная машина для первичной обработки семян от различных примесей, не имеющая аналогов в России.
Сегодня, 19 мая, премьер-министр Андрей Назаров сообщил о том, что «АртАгро» уже отгрузила первую партию продукции в Казахстан и планирует направить сельхозтехнику – гравитационные пневмостолы – заказчикам из Узбекистана.
Гравитационные сепараторы используются для сортировки и разделения продуктов одного размера, но с разным весом.
«АртАгро» – это первый резидент производственного комплекса индустриального парка «Уфимский». На оборудовании компании работают многие сельхозтоваропроизводители Башкортостана.
«Наша республика обладает значительным экспортным потенциалом и промышленными ресурсами, а страны СНГ являются крупным рынком с высоким спросом на сельхозтехнику и другие товары. Ранее Глава региона Радий Хабиров подчеркнул необходимость внедрения технологии глубокой переработки сельхозпродукции и развития экспортного потенциала агропромышленного комплекса республики.
Мы расширяем географию сотрудничества в условиях санкций и формируем новые логистические коридоры, а инвестпроекты получают сопровождение на всех стадиях реализации», – написал Андрей Назаров в соцсетях.
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