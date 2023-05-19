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Компания из Башкортостана поставляет сельхозоборудование в Казахстан и Узбекистан

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Резидент индустриального парка «Уфимский» компания «АртАгро» производит уникальное для российского рынка оборудование.

vk.com/agnazarov

Одна из крупных разработок предприятия – зерноочистительная машина для первичной обработки семян от различных примесей, не имеющая аналогов в России.

Сегодня, 19 мая, премьер-министр Андрей Назаров сообщил о том, что «АртАгро» уже отгрузила первую партию продукции в Казахстан и планирует направить сельхозтехнику – гравитационные пневмостолы – заказчикам из Узбекистана.

Гравитационные сепараторы используются для сортировки и разделения продуктов одного размера, но с разным весом.

«АртАгро» – это первый резидент производственного комплекса индустриального парка «Уфимский». На оборудовании компании работают многие сельхозтоваропроизводители Башкортостана.

«Наша республика обладает значительным экспортным потенциалом и промышленными ресурсами, а страны СНГ являются крупным рынком с высоким спросом на сельхозтехнику и другие товары. Ранее Глава региона Радий Хабиров подчеркнул необходимость внедрения технологии глубокой переработки сельхозпродукции и развития экспортного потенциала агропромышленного комплекса республики.

Мы расширяем географию сотрудничества в условиях санкций и формируем новые логистические коридоры, а инвестпроекты получают сопровождение на всех стадиях реализации», – написал Андрей Назаров в соцсетях.

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