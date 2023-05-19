ГИБДД проведет массовые проверки водителей в Башкортостане

Сегодня, 19 мая, Госавтоинспекция республики предупредила о проведении профилактических мероприятий.
Фото: Госавтоинспекция Уфы
О готовящихся масштабных мероприятиях сообщил начальник управления ГИБДД республики Владимир Севастьянов в соцсетях.
Личный состав Госавтоинспекции будет усилен другими службами органов внутренних дел МВД республики.
Особое внимание уделят поимке нетрезвых водителей, а также лишенных или не имеющих прав.
Кроме того, в Уфе сегодня пройдут массовые проверки на улице 50 лет Октября.
20 мая также будут усиленные рейды в Уфе, направленные на поиск нетрезвых водителей и перевозящих детей с нарушением требований законодательства.
За последние сутки в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 40 ДТП, в шести из них пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Задержано 11 водителей в нетрезвом состоянии.
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