ГИБДД проведет массовые проверки водителей в Башкортостане

О готовящихся масштабных мероприятиях сообщил начальник управления ГИБДД республики Владимир Севастьянов в соцсетях.

Личный состав Госавтоинспекции будет усилен другими службами органов внутренних дел МВД республики.

Особое внимание уделят поимке нетрезвых водителей, а также лишенных или не имеющих прав.

Кроме того, в Уфе сегодня пройдут массовые проверки на улице 50 лет Октября.

20 мая также будут усиленные рейды в Уфе, направленные на поиск нетрезвых водителей и перевозящих детей с нарушением требований законодательства.

За последние сутки в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 40 ДТП, в шести из них пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Задержано 11 водителей в нетрезвом состоянии.