Художница из Екатеринбурга раскрашивает уфимские трамваи

Первый такой трамвай уже сегодня, 19 мая, запустили по маршруту №5 («Госцирк – Пушкина»).

Его раскрасила художница Александра Элши из Екатеринбурга. Сюжет работы изображает момент доставания «ушастого персонажа» из шляпы при открывании дверей трамвая.

«Это небольшое предостережение безбилетным пассажирам, коих в народе называют "зайцами". Фокус с исчезновением пробок получится только если мы все осознанно будем готовы отказаться от личного комфорта в пользу общественного транспорта.

А еще маршрут №5 захватывает по пути своего движения работы уличных художников, экскурсия за стоимость билетика и кроличья лапка на удачу вам обеспечены», – подчеркнули организаторы проекта.