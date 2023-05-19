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Художница из Екатеринбурга раскрашивает уфимские трамваи

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Трамваи в Уфе превратятся в настоящие передвижные арт-объекты. Об этом сообщает администрация города.

Фото: Рустем Гайсин

Фото: Рустем Гайсин

Первый такой трамвай уже сегодня, 19 мая, запустили по маршруту №5 («Госцирк – Пушкина»).

Его раскрасила художница Александра Элши из Екатеринбурга. Сюжет работы изображает момент доставания «ушастого персонажа» из шляпы при открывании дверей трамвая.

«Это небольшое предостережение безбилетным пассажирам, коих в народе называют "зайцами". Фокус с исчезновением пробок получится только если мы все осознанно будем готовы отказаться от личного комфорта в пользу общественного транспорта.

А еще маршрут №5 захватывает по пути своего движения работы уличных художников, экскурсия за стоимость билетика и кроличья лапка на удачу вам обеспечены», – подчеркнули организаторы проекта.

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