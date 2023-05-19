Суд изменил приговор уфимскому ефрейтору за уклонение от мобилизации

В пятой части статьи 337 УК РФ говорится об уклонении от службы сроком свыше месяца в период мобилизации или ведения боевых действий.

При этом Кандарову вменяли уклонение с 26 мая по 30 сентября, но пятая часть статьи появилась в Уголовном Кодексе 24 сентября 2022 года, то есть фактически по этой части статьи должна учитываться только одна неделя отсутствия.

Как сообщает «РБК Уфа» со ссылкой на адвоката Кандарова, 18 мая Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге изменил приговор Уфимского гарнизонного военного суда, назначив три года лишения свободы в колонии-поселении. Его действия были переквалифицированы на первую и вторую части этой статьи.

Также каждый день, проведенный им в СИЗО, будет засчитан за два дня в колонии-поселении.

На сегодняшний день подсудимый фактически отбыл девять месяцев из назначенного наказания.

Защита планирует в дальнейшем обжаловать и этот приговор в связи с постановлением пленума Верховного суда РФ, которое предусматривает освобождение от уголовной ответственности для лиц, совершивших такое преступление впервые.