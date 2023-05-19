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Госдума одобрила предложение парламента Башкортостана повысить предельный возраст госслужащих до 70 лет

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Депутаты Госдумы рассмотрели в первом чтении законопроект Госсобрания Башкортостана о повышении предельного возраста госслужащих-руководителей аппаратов региональных парламентов с 65 до 70 лет.

Фото: парламент Башкортостана

За поправки проголосовали 336 депутатов, против высказались 12.

Законопроект был внесен еще в феврале 2023 года, его должны были рассмотреть в апреле. Ранее был повышен верхний порог возраста для госслужащих, замещающих руководящие должности в Совете Федерации, Госдуме и исполнительных органах субъектов.

«Законопроект направлен на сохранение на государственной гражданской службе высококвалифицированных работников аппаратов региональных парламентов», – сообщает пресс-служба парламента республики.

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