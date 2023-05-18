В Башкортостане снижаются цены на некоторые овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали морковь (4,5%) и свекла (3,3%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на макароны (1,7%), курицу (1,5%) и масло сливочное (1,3%).

За последнюю неделю резко обвалились цены на огурцы (11%) и помидоры (8,7%). Также подешевели сосиски (5,8%), полукопченая колбаса (3,7%), бананы (3,2%) и картофель (2,8%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.